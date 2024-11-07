Москва, 7 ноября, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Подразделения российских войск находятся уже в нескольких километрах от Купянска Харьковской области, сообщил 7 ноября глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

Российские военные постепенно продвигаются вглубь Харьковской области, занимая опорные пункты ВСУ, сказал Ганчев «РИА Новости».

«Контроль логистических путей киевских боевиков позволяет нашим бойцам сохранять инициативу на поле боя за собой. Несколько километров отделяют наших ребят от пригорода Купянска», — заявил глава администрации.

5 ноября пресс-служба Минобороны сообщила, что подразделения группировки ВС РФ «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике четырёх бригад ВСУ в районах населённых пунктов Купянск, Берестовое и Петропавловка (Харьковская область), а также Петровское (ЛНР).

Как передавало ИА Регнум, 6 октября сообщалось, что российские войска поймали ВСУ в масштабную ловушку на купянском направлении, в ходе контрманёвра за сутки заняв сразу 23 опорных пункта противника. По этим данным, подразделениям ВС РФ осталось пройти до Купянска около 1,5 км.

Российские военные уже вышли на прямую видимость Купянска, заявил 1 ноября первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Ни военного, ни гражданского руководства, назначенного киевским режимом, в Купянске не осталось, а местные жители отправляются в другие населённые пункты в ожидании прихода российской армии, отметил Водолацкий.