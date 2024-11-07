Минск, 7 ноября, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко показал как правильно колоть дрова, приняв участие на III чемпионате по колке дров среди журналистов. Видео его перфоманса показал Telegram-канал «Пул первого».

Telegram/Пул Первого

«По навыку колки дров можно выбрать себе действительного достойного мужчину. Колоть дрова нужно обязательно в перчатках, перед ударом найти трещину — ей природа указывает на слабое место полена, а бить топором нужно в краешек кругляка», — заявил белорусский лидер.

Уточняется, что президент посетил мероприятие, взяв с собой четыре личных топора белорусского производства. Также, судя по видео, Лукашенко разрубил все поленья с первого раза, орудуя топором под лай своего пса Умки.

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