Санкт-Петербург, 7 ноября, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал бывшего начальника управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Олега Колесникова по уголовному делу о превышении полномочий, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

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Следствие считает, что с 2015 по 2017 годы он вместе с другим сотрудниками правоохранительных органов обеспечил дачу ложных показаний по громкому делу об убийстве, которое произошло в городе Всеволожске в 2012 году. Жертвой этого преступления стал ректор Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики Александр Викторов, а его супруга получила огнестрельные ранения.

После совершённого убийства правоохранительные органы задержали троих подозреваемых, включая предполагаемого организатора. Исполнителем преступления стал житель Новокузнецка Андрей Елисеев, которого в октябре 2013 года приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

В Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга уточняется, что действия Колесникова привели к тому, что ещё двое подозреваемых не были не были привлечены к уголовной ответственности, а потерпевшие лишились права на судебную защиту.

Суд отправил экс-начальника угрозыска под стражу включительно до 30 декабря. Колесникова подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Свою вину он не признаёт.

Как сообщало ИА Регнум, в середине сентября 2024 года стало известно, что заместителя руководителя управления Росгвардии по Крыму Виталия Салманова поместили под стражу на два месяца по делу о превышении должностных полномочий. Уголовное дело расследует следственное управление СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

В ноябре 2022 года двоих экс-сотрудников подразделения по контролю за оборотом наркотиков осудили в Омске за превышение должностных полномочий. В апреле 2019 года они без разрешения проследовали в дом потерпевшей. В помещении веранды мужчину заставили её переодеваться в их присутствии, а также проехать в служебное помещение. При этом фигуранты дела угрожали женщине применением насилия и привлечением к уголовной ответственности за преступление, которое она не совершала.