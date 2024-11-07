Поставки газа в Европу через Украину зависят от покупателей, заявил Песков
Москва, 7 ноября, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Решение вопроса о поставках российского газа в Европу через территорию Украины будет зависеть от покупателей этого газа, заявил 7 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия готова поставлять газ по этому маршруту, сказал Песков.
«Там всё будет зависеть от того, есть ли покупатели. Продавец есть. Но вы помните, президент уже говорил о том, что есть определённый цикл для покупки газа. И для того, чтобы начать газ покупать в день «X», в предшествующий этому дню «X» день «Y» нужно забронировать необходимое количество», — заявил пресс-секретарь президента.
Руководители киевского режима ранее отказались продлевать договор о транзите, напомнил Песков.
Как передавало ИА Регнум, 7 октября представители киевского режима заявили о прекращении транзита российского газа через территорию Украины с января 2025 года. Срок действия соответствующего договора с Москвой истекает в конце декабря 2024 года и продлён не будет, отмечалось в сообщении.
Потребители российского газа в Европе понимают, какие сложности их ожидают из-за отказа Украины продлевать соглашение о транзите, заявил директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. Уже прорабатываются варианты, которые позволят обеспечить интересы потребителей и поставщиков, сказал дипломат.
Если бы Украина хотела продлить транзит российского газа, то начинать бронировать мощности для поставок в 2025 году надо было уже в июле 2024-го, отмечал Владимир Путин. Срок бронирования пропущен, Киев, судя по всему, не собирается продлевать транзит, добавил президент.