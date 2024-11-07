Москва, 7 ноября, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Решение вопроса о поставках российского газа в Европу через территорию Украины будет зависеть от покупателей этого газа, заявил 7 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Россия готова поставлять газ по этому маршруту, сказал Песков.

«Там всё будет зависеть от того, есть ли покупатели. Продавец есть. Но вы помните, президент уже говорил о том, что есть определённый цикл для покупки газа. И для того, чтобы начать газ покупать в день «X», в предшествующий этому дню «X» день «Y» нужно забронировать необходимое количество», — заявил пресс-секретарь президента.

Руководители киевского режима ранее отказались продлевать договор о транзите, напомнил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября представители киевского режима заявили о прекращении транзита российского газа через территорию Украины с января 2025 года. Срок действия соответствующего договора с Москвой истекает в конце декабря 2024 года и продлён не будет, отмечалось в сообщении.

Потребители российского газа в Европе понимают, какие сложности их ожидают из-за отказа Украины продлевать соглашение о транзите, заявил директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. Уже прорабатываются варианты, которые позволят обеспечить интересы потребителей и поставщиков, сказал дипломат.

Если бы Украина хотела продлить транзит российского газа, то начинать бронировать мощности для поставок в 2025 году надо было уже в июле 2024-го, отмечал Владимир Путин. Срок бронирования пропущен, Киев, судя по всему, не собирается продлевать транзит, добавил президент.