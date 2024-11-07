Москва, 7 ноября, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Новая администрация США во главе с победившим на выборах республиканцем Дональдом Трампом может оказаться лучше предыдущей, если будет добиваться мира. Об этом 7 ноября в кулуарах ХХI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если новая администрация будет добиваться мира, а не продолжения конфликта, она будет лучше в сравнении с предыдущей», ― подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, на следующий день после прошедших 5 ноября в США выборов президента страны кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Обозреватели The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённый источник 7 ноября заявили, что команда Трампа разрабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине. Он предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости, а также неприсоединение Киева к НАТО минимум на ближайшие 20 лет.

Песков 7 ноября заявил, что эта публикация американского издания носит абстрактный характер. По его словам, это похоже на план The Wall Street Journal по Украине.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине не всё зависит от Трампа. По его словам, это касается многих стран.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее отмечал, что Трамп не сможет остановить конфликт на Украине в случае своей победы на выборах, так как в США сложился двухпартийный консенсус о необходимости «поражения Москвы».