Челябинск, 7 ноября, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Сейчас минимально возможный шаг изменения ключевой ставки в России составляет 1%, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов «Интерфаксу».

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«Шаг изменения ставки зависит от общего уровня ставки, но на этом уровне ставки мы точно не рассматриваем изменение ставки менее чем на один процентный пункт. Один процентный пункт — это сейчас минимально возможный шаг», — сказал он в кулуарах Русского экономического форума в Челябинске.

Он уточнил, что шаг изменения ключевой ставки напрямую зависит от её уровня, и напомнил, что в сентябре 2021 года, когда шаг составил 0,25%, ставка была 6,5%.

Как передавало ИА Регнум, регулятор 25 октября объявил о повышении ключевой ставки до 21%. Позднее глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что ЦБ может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре и намерен принимать решения исходя из поступающих данных об экономической ситуации в стране.

31 октября она заявила, что Банк России вынужденно перешёл к жёсткой денежно-кредитной политике (ДКП), повысив ключевую ставку до 21%. По её словам, это стало новой ситуацией для российской экономики.

Глава ЦБ также отметила, что жёсткая денежно-кредитная политика регулятора — это не прихоть, а неизбежная реакция на сложившуюся ситуацию в экономике. Период такой жёсткой политики в будущем окупится, добавила она.