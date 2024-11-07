Москва, 7 ноября, 2024, 21:39 — ИА Регнум. В пресс-центре МИЦ «Известия» 7 ноября прошёл круглый стол «Выборы в США, Молдавии и Грузии: о чём говорят результаты?» Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Участники обсудили итоги прошедших избирательных кампаний, их значение для России и мира.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Одной из ведущих тем стала предварительная победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. Модератор круглого стола, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы Павел Данилин заявил, что эта победа была одержана несмотря на многочисленные нарушения и фальсификации в ходе голосования.

Эксперт также напомнил, что окончательные итоги выборов подведут только 17 декабря на заседании коллегии выборщиков. По предварительным прогнозам, Трамп набирает около 300 голосов выборщиков, тогда как кандидат от Демократической партии Камала Харрис — 226.

Заместитель генерального директора КГ «Полилог» по GR, эксперт ЭИСИ Никита Сетов добавил, что победа кандидата от республиканцев обусловлена его вниманием ко внутренней повестке, в частности, вопросам экономики и миграции. При этом, по словам эксперта, внешнеполитическая позиция Трампа до конца не понятна.

Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов заявил, что Россия не питает никаких иллюзий относительно будущего президентства Дональда Трампа и продолжит стремиться к созданию справедливого мирового порядка.

«Трамп вступил в жёсткое противостояние внутри «дипстейта», и этот дискурс — либо мы будем выстраивать отношения, либо мировая война — оказал существенное влияние на итоги выборов. Американцы не хотят войны», — сказал Мартынов.

К слову о выборах в Грузии, политолог, член Экспертного клуба «Дигория», соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества Алексей Малинин уверен в том, что граждане страны, проголосовавшие за партию «Грузинская мечта», продемонстрировали стремление к независимости от гегемонии.

«Убежден, что Грузия будет и дальше двигаться по намеченному пути суверенного развития. Наверняка ей будут активно пытаться мешать, но посмотрим, что именно Грузии предложит новый президент США Дональд Трамп», — сказал он.

Обсуждая результаты выборов в Молдавии, заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что действующий президент Майя Санду проиграла конкуренту по голосам внутри страны, но воспользовалась поддержкой иностранной диаспоры.

«А этот так называемый курс на евроинтеграцию, который в результате референдума был достигнут, также, безусловно, не поддержан большинством молдаван», — заявил Матвейчев.

Политолог Николай Миронов заключил, что сейчас в мире меняется положение США. По его словам, Трамп является более подходящей фигурой, чтобы вписаться в этот новый мир, возникающий благодаря усилиям России, которая не стала соглашаться с навязанными моделями и ценностями.