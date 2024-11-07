Вашингтон, 7 ноября, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Рекордный доход — $63,5 млрд — получили десять богатейших людей мира после победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), опубликованные 7 ноября.

Global Look Press/Boris Roessler/dpa

По данным агентства, которое ведёт «Индекс миллиардеров» с 2012 года, это самый большой суточный прирост. Максимальную выгоду от исхода выборов получил предприниматель Илон Маск — лидер мирового списка богачей, чьё состояние увеличилось на 10,1% ($26,5 млрд) и достигло $290,3 млрд.

«Чистое состояние миллиардеров во главе с Илоном Маском, самым богатым человеком в мире, выросло на 63,5 миллиарда долларов в среду», — говорится в статье.

На втором месте рейтинга — основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос, который за сутки стал богаче на $7,14 млрд (+3,2%). Следом идёт руководитель корпорации Oracle Ларри Эллисон, получивший $9,88 млрд (+5,4%).

В числе тех, кто получил выгоду от победы Трампа, — создатель Microsoft Билл Гейтс и бывший генеральный директор корпорации Стив Балмер, основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет. Их состояние увеличилось после того, как цены на акции подскочили в ожидании победы Трампа, с которым связывают надежды на снижение налогов и ослабление финансового регулирования.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента США состоялись 5 ноября. Республиканец Трамп, уже занимавший пост главы государства в 2017–2021 годах, объявил себя победителем и выразил уверенность в том, что набрал более 315 голосов выборщиков. Итог голосования он назвал политической победой, которой «страна ещё никогда не видела», и пообещал американцам «золотой век».

По предварительным данным, Трамп гарантированно получил 295 голосов выборщиков при 270 необходимых для признания победы. Вице-президент США, кандидат от Демократической партии Камала Харрис поздравила оппонента с победой и пообещала мирную передачу власти. Она призвала общественность в США признать результаты президентских выборов.