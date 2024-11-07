Берлин, 7 ноября, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура ФРГ задержала гражданина США, подозреваемого в шпионской деятельности в пользу Китая, следует из заявления ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он был задержан 7 ноября во Франкфурте-на-Майне (федеральная земля Гессен). Соответствующий ордер выписал Федеральный суд ФРГ ещё 30 октября.

Сотрудники генпрокуратуры начали обыск в квартире подозреваемого. В ведомстве считают, что мужчина согласился сотрудничать с иностранной разведкой в качестве агента секретной службы.

При этом ранее он работал на Вооруженные силы США на территории Германии. По данным генпрокуратуры, подозреваемый связался с китайскими властями и предложил передать им конфиденциальную информацию военного характера, которую он получил от американских военнослужащих.

Вести расследование генпрокуратуре помогала немецкая контрразведка. 7 ноября мужчина должен предстать перед судом, который, вероятно, арестует его.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле стало известно, что в Германии силовики задержали трёх человек по подозрению в шпионаже в пользу КНР с целью передачи китайским спецслужбам информации о технических инновациях двойного назначения. Уточнялось, что задержаны были мужчина и семейная пара.

Газета Zeit со ссылкой на источники написала, что правоохранительные задержали в Дрездене 43-летнего выходца из Китая, который работал помощником у депутата правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиана Кра.

В начале октября генпрокуратура ФРГ арестовала в Лейпциге гражданку Китая по подозрению в работе на китайские спецслужбы. Женщина якобы передавала сведения о военных грузах, шедших в Израиль и на Украину. Информацию от неё получал экс-помощник депутата Максимилиана Кра.