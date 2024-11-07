Москва, 7 ноября, 2024, 17:46 — ИА Регнум. В Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова открылся совместный кампус Сеченовского университета Минздрава России и школы цифровых технологий от Сбера «Школы 21». Студенты ведущего медицинского исследовательского университета страны в нем будут обучаться современным цифровым навыкам и технологиям.

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Проект кампуса — ещё один шаг в рамках сотрудничества между Сбером и Сеченовским университетом Минздрава России. Он объединяет компетенции в сферах образования и здравоохранения.

Для данного проекта «Школа 21» совместно с индустрией здоровья Сбера и Сеченовским университетом разработала учебную программу, адаптированную для врачей. Участники обучения смогут изучать основы веб-разработки, API, анализ данных и нейронные сети в медицине. Курс включает 6 практических проектов, что даёт участникам возможность реализовать свои идеи и получить опыт работы в команде.

«Здесь классическое фундаментальное образование сочетается с прикладным, благодаря чему специалисты с хорошим уровнем фундаментальных знаний смогут сразу же приступить к работе, стать цифровыми инженерами медицины будущего», — прокомментировал открытие кампуса президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он подчеркнул, что во время обучения студенты также прокачивают мягкие навыки, которые имеют большое значение для карьерного развития.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что компетенции современного врача расширяются. По его словам, практикующему врачу сегодня приходится пользоваться современными информационными системами, системами поддержки принятия решений, а также системами, которые позволяют анализировать определенные данные.

«С помощью программы по обучению наших студентов-медиков дополнительным навыкам в сфере IT мы создаем для них новые преференции и конкурентные преимущества для выбора работы, движения по жизненному пути», — сказал министр.

«В Сеченовском университете студенты, которые получают основное медицинское образование, параллельно могут освоить уникальные цифровые компетенции», — сказал ректор университета Петр Глыбочко. Он отметил, что перед Первым МГМУ стоит задача трансформации в исследовательский медицинский университет мирового уровня к 2030 году, и без студентов и молодых ученых с этим не справиться.

«Студенты хорошо подготовлены, и они нам необходимы в научно-технологическом парке биомедицины Сеченовского университета, наших институтах, где мы создаем новые лекарственные препараты, биопродукты, медицинские изделия, медицинское оборудование», — подчеркнул ректор.

Для того, чтобы поступить в совместный кампус Сеченовского университета Минздрава России и «Школы 21», студенту университета нужно пройти «бассейн», который помогает быстро погрузиться в ИТ. Основной язык программирования — Python. С его помощью обрабатывают медицинские данные, на нём пишут приложения для диагностики и прогнозирования заболеваний.

Первый «бассейн» совместного кампуса уже завершён, в нём участвовали 122 человека. Средний возраст участников ― 20 лет, 64% из них ― девушки.

В октябре в кампусе стартовало первое основное обучение, в нём участвуют 59 человек. Оно проходит по методике «равный равному», когда каждый учится у каждого. В результате участники получают не только твёрдые, но и мягкие навыки, без которых невозможно создать качественный ИТ-продукт. Это умение работать в команде, самодисциплина, управление временем, способность отстаивать свою точку зрения и находить компромисс.