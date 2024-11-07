Нижний Новгород, 7 ноября, 2024, 17:46 — ИА Регнум. С 6 по 8 ноября в Нижнем Новгороде проходит Всероссийский форум молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт» платформы Росмолодёжь, нацеленный на привлечение молодёжи на госслужбу.

Форум «ГосСтарт»

«Форум «ГосСтарт» — это уникальная площадка для молодых государственных и муниципальных служащих. Здесь они могут обменяться опытом, узнать о лучших практиках и вместе выработать новые идеи для эффективного управления в стране. Мы создадим все условия для профессионального роста, которые помогут каждому участнику вдохновиться и стать настоящим лидером в своей области», — сообщил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Он уточнил, что помимо лекций и мастер-классов от именитых спикеров, среди которых актёр театра и кино Егор Бероев или, например, проректор Корпоративного университета Правительства Москвы Сергей Журихин, для участников подготовили деловую игра «Завод», квизы и экскурсии по Нижнему Новгороду.

Было отмечено, что участники сами смогут представить свои проекты комплексного привлечения молодёжи на муниципальную и государственную службы.

«По итогам форума пройдёт защита командных проектов по семи направлениям: привлечение молодых людей на муниципальную службу, ГосСтарт. Стажировки, формирование положительного имиджа госслужбы, служебная культура государственной и муниципальной службы, ГосСтарт. Эксперт, международное сотрудничество и здравоохранение», — добавил Гуров.

В Росмолодёжи напомнили о словах президента России Владимира Путина, который заявил, что ключевой принцип государственной и муниципальной службы — служение людям и своей стране и уточнили, что форум «ГосСтарт» организован исходя именно из этого принципа.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября Гуров на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным доложил о планах к 2030 году вовлечь в волонтёрскую деятельность 45% молодёжи. Он напомнил, что Росмолодёжь работает над реализацией нацпроекта «Молодёжь и дети». Цель — реализовать потенциал каждого человека, в том числе через взаимопомощь. Одной из форм работы Росмолодёжи является волонтёрство. Как отметил Гуров, ежегодно волонтёры вносят в ВВП страны порядка 1,5 трлн рублей.