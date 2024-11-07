Донецк, 7 ноября, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Движение «Народный фронт» (ОНФ) объявило о начале сбора средств на приборы ночного видения (ПНВ) для штурмовых подразделений Вооружённых сил (ВС) России, участвующих в освобождении населённых пунктов ДНР, сообщили 7 ноября в пресс-службе организации.

РИА Новости/Евгений Биятов

Помощь, которую окажут желающие, позволит закупить приборы ночного видения и тепловизионные прицелы, которые очень пригодятся бойцам в тёмное время суток. Отмечается, что в осенне-зимний период световой день становится короче, вследствие чего видимость ухудшается, чем может воспользоваться противник.

Для помощи бойцам необходимо зайти на сайт «Всё для Победы!» или воспользоваться специальным QR-кодом. Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов рассказал об инициативе движения.

«Мы все следим за наступлением наших войск на донецком направлении. У всех на слуху вот такие населённые пункты как Селидово, Курахово и Угледар, который героически штурмовали наши подразделения… Взяли его после более чем двух лет боёв, и ребята продвигаются дальше. Сейчас всё больше меняется погода. Мы приближаемся к глубокой осени и, как следствие, увеличивается тёмное время суток. Поэтому самый большой запрос который поступает к нам, это запрос на тепловизионные приборы и на приборы ночного видения. Ребятам нужно много работать в ночное время суток, и с точки зрения наблюдения за противником, и с точки зрения того, что штурмовых действий. Поэтому это основной запрос, и мы приняли для себя решение обратиться к тем, кто поддерживает наших ребят, к нашим подписчикам, ко всем кто вместе с нами помогает фронту. И предложили собрать средства на 500 таких приборов. Это будут и ПНВ, и тепловизионные прицелы. Для того, чтобы ребята могли выполнять свою боевую работу более эффективно. Призываю всех заходить на сайт «Всё для Победы!», поддерживать наших бойцов, а они, героически сражаясь, продолжат выбивать противника из населённых пунктов Донецкой Народной Республики, приближаясь к Красноармейску (украинское название — Покровск). Это ещё один крупнейший населённый пункт, который уже на горизонте наших войск, нашей группировки «Центр». Нашим ребятам удачи! Мы будем продолжать помогать им всем, чем они попросят», — сказал он.

Военнослужащие ВС РФ подчёркивают, что применение современных средств наблюдения позволяет им лучше защищаться и координировать действия в сложных условиях, в том числе и при ночных операциях. Они пояснили, что такие приборы помогают использовать тактические преимущества и сократить опасность до минимума.

Российский боец с позывным Беркут уточнил, что с помощью средств ночного видения можно заметить противника с расстояния в 1,5 км.

«Когда противник начинает движение ночью, его очень тяжело заметить. Нам в этом помогают средства ночного видения, благодаря которым мы можем обнаружить цель в радиусе 1,5 километра. В самом начале СВО противник передвигался ночью диверсионными группами по два-три человека. Нам приходилось максимально сближаться с ними для поражения. После появления тепловизоров и приборов ночного видения у нас появилась возможность своевременно уничтожать врага с безопасного расстояния», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая, ко Дню Победы, в Ростове-на-Дону активисты «Народного фронта» передали бойцам 100 автомобилей УАЗ «Буханка» от Минпромторга России, которые были оснащены средствами радиоэлектронной борьбы, детекторами дронов, тепловизорами, защитными противоосколочными одеялами, закупленными в рамках сбора Народного фронта «За Победу!».

Поддержать бойцов приехали свыше 100 представителей сообщества «Народных полков» из 30 субъектов РФ. В каждый автомобиль положили наборы подарков ко Дню победы. В комплекты вошли футболки, накидки и толстовки, окопные свечи, салфетки, сухие души, перевязочные материалы, чай, сухие супы быстрого приготовления и сладости.

В конце июня, по поручению президента России Владимира Путина, ОНФ получило возможность передать в новые регионы противоосколочныме одеяла и приборы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для машин скорой помощи, работающих в прифронтовой зоне. Кроме того, медиков оснастили бронежилетами и касками.