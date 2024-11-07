Москва, 7 ноября, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Переработка старой одежды в столице может вырасти с 1% до 5-7%. Таких результатов можно будет достичь благодаря проекту «Экототочки Москвы».

РИА Новости/Владимир Вяткин

«Экоточки» — новый экологический проект Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы для формирования полезных экопривычек. Сервис позволяет москвичам сдавать вторсырье — материалы, которые можно перерабатывать и потом использовать.

«У нас в городе каждый москвич выкидывает от 10 до 15 кг одежды каждый год», — говорит руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева. По её данным, повышение показателя утилизации с 1% до 5–7% можно достичь за три года.

Она отметила, что сейчас в проекте участвует около 200 точек по сбору одежды, и к нему подключаются новые партнеры.

«Сейчас у нас около 200 точек, и за следующий год мы еще точно удвоим, если не утроим, этот показатель. То есть, я думаю, что к концу следующего года по одежде у нас будет от 400 до 500 точек», — добавила руководитель департамента.

Кроме того, в будущем в рамках проекта «Экоточки Москвы» можно будет сдавать на переработку батарейки и шины.