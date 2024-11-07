Москва, 7 ноября, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Российские аграрии с начала 2024 года собрали более 128 млн тонн зерна, заявила 7 ноября министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На данный момент зерновые культуры обмолочены с площади 97%, собрано более 128 млн тонн» — сказала она.

Лут отметила, что осенние полевые работы в России подходят к завершению. Несмотря на различные погодные аномалии, с которыми столкнулись сельхозпроизводители в текущем году, уборочная кампания завершается в обычном режиме, заключила министр.

Также глава Минсельхоза заявила, что РФ полностью обеспечила себя зерном на текущий сезон. По её словам, страна приближается к рекордному урожаю по рису. Так, прогноз на 2024 год по сбору этой зерновой культуры составляет около 1,2 млн тонн.

Как передавало ИА Регнум, ранее Лут заявила о сложностях с севом озимых из-за отсутствия дождей в некоторых регионах. По словам министра, Россия в этом году «попала во все возможные природные явления». Сперва в ряде регионов были возвратные заморозки, затем началась засуха.

В сентябре Лут сообщила, что Россия в этом году сможет экспортировать до 60 млн тонн зерна при ожидаемом урожае в размере 132 млн тонн.

16 января президент России Владимир Путин отметил, что продовольственная безопасность в стране полностью обеспечивается, а отрасль сельского хозяйства демонстрирует уверенные темпы развития.