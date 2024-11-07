Москва, 7 ноября, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Россия может собрать рекордный урожай риса — 1,2 млн тонн, заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут 7 ноября на заседании правительства.

РИА Новости/Виталий Тимкив

Она уточнила, что говорит о новом рекорде в истории современной России. В 2020 году было собрано 1,1 млн тонн, но теперь эта отметка пройдена.

«В этом году мы уже собрали больше 1,1 миллиона, ожидаем, что это будет порядка 1,2», — сказала Лут.

Глава Минсельхоза также сообщила, что аграрии собрали более 128 млн тонн зерна и обработали 97% посевных площадей. Осенние полевые работы близятся к завершению.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лут заявила о сложностях с севом озимых из-за отсутствия дождей в некоторых регионах. По словам министра, Россия в этом году «попала во все возможные природные явления». Сперва в ряде регионов были возвратные заморозки, затем началась засуха.

В сентябре Лут сообщила, что Россия в этом году сможет экспортировать до 60 млн тонн зерна при ожидаемом урожае в размере 132 млн тонн.