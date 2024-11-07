Москва, 7 ноября, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Германия превратилась в классическую банановую республику, заявила 7 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Валерий Шарифулин/ТАСС

В своём Telegram-канале она прокомментировала развал правящей в ФРГ «светофорной» коалиции. Разговоры о распаде коалиции начались в тот же день, когда Дональд Трамп выиграл выборы президента США, подчеркнула Захарова.

«Ни одно государство в мире не принялось перетасовывать собственное правительство по итогам выборов США в тот же день. Кроме Германии», — отметила официальный представитель МИД.

Власти Германии не смогли сохранить жизненно важный для своей экономики и граждан российский газ, упустили возможность удержать темпы экономического роста и «покорно наблюдают» за эмиграцией своих компаний в США, отметила Захарова.

«В довершение всего этого мазохизма в Берлине перестали делать вид, что немецкое правительство обладает самостоятельностью, и притворяться, что не являются наместниками американских неолибералов в Евросоюзе», — добавила официальный представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября заявил вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек сообщил о распаде коалиционного правительства Германии. Распад произошёл из-за нежелания главы минфина Кристиана Линднера согласовать больше средств в бюджете на 2025 год для поддержки Украины, сказал Хабек.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал отставку министра финансов «вынужденной», заявил, что её целью было «предотвращение ущерба стране». Германии необходимо правительство, у которого есть силы принимать решения, необходимые для страны, добавил он.

Победа Трампа на президентских выборах в США может привести к прекращению финансирования Украины, сообщил 6 ноября американский телеканал CNBC со ссылкой на опрошенных аналитиков. Американские СМИ также высказывали предположения, что Трамп переложит на ЕС расходы на военную поддержку киевского режима.