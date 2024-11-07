Москва, 7 ноября, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Бразильского защитника столичного футбольного клуба ЦСКА Виллиана Рошу и полузащитника московского «Спартака» Руслана Литвинова отстранили от футбола на три и два матча Российской премьер-лиги (РПЛ), соответственно, после драки во время дерби. Об этом сообщили в РФС.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«КДК РФС принял решение дисквалифицировать Виллиана Рошу за агрессивное поведение в отношении соперника и агрессивное поведение в отношении официального лица матча на три игры РПЛ. Литвинова КДК РФС дисквалифицировал на два матча за агрессивное поведение. Оба футболиста могут оспорить решение», — рассказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября «Спартак» обыграл ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ со счётом 2:0. На 52-й минуте встречи произошла массовая драка, в потасовку вступили сразу несколько спортсменов. Защитник «Спартака» Литвинов схватил Рошу рукой за лицо. Тот ударил кулаком, задев ещё одного футболиста красно-белых Срджана Бабича, последний получил рассечение губы. В итоге Роша и Литвинов получили по красной карточке.

3 ноября Роша извинился за удаление в матче со «Спартаком». Легионер добавил, что теперь арбитры вправе оставить его на какой-то срок без футбола. По словам игрока, он несёт ответственность за свои действия и готов понести наказание.

Летом матч Франции и Аргентины в рамках ¼ финала олимпийского футбольного турнира завершился дракой. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу французов. Часть футболистов продолжили выяснять отношения в подтрибунном помещении.