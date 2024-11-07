Москва, 7 ноября, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Чрезвычайный и полномочный посол Александр Пацев, работавший в Финляндии, Узбекистане, Омане и других странах умер в возрасте 88 лет. Некролог опубликован 7 ноября на сайте МИД России.

МИД России Александр Пацев

Пацев ушёл из жизни 6 ноября, причина смерти не указана. В министерстве выразили искренние соболезнования родным и близким дипломата.

«Светлая память об Александре Константиновиче, опытном дипломате, чутком и ответственном руководителе, серьёзном историке, добром и надёжном товарище навсегда сохранится в наших сердцах», — отметили в МИД.

Пацев родился 29 июня 1936 года в Москве. Окончил Московский государственный историко-архивный институт, Высшую дипломатическую школу. В системе МИД трудился с 1969 года. Занимал различные посты в центральном аппарате, работал в посольствах СССР в Иране и Зимбабве, был послом по особым поручениям, директором Особняка МИД.

В 1990–1996 годах Пацев был послом в Султанате Оман, в 1997–1999 годах — послом в Узбекистане, в 1999–2003 годах — в Финляндии. Награждён Орденом Дружбы, медалями, званиями «Ветеран труда» и «Почётный работник МИД России».