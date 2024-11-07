Москва, 7 ноября, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Правящая верхушка Армении нацелена на получение финансовой выгоды от западных покровителей, несмотря на болезненные для армянского государства последствия, а новый президент Америки этот проект будет только поддерживать из-за интересов США на Ближнем Востоке и геополитического положения Еревана, заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян в разговоре с ИА Регнум.

Александр Патрин/ТАСС

Пресс-бюро Службы внешней разведки России в четверг, 6 ноября, сообщило о том, что США настойчиво подталкивает Армению к отказу от культурных традиций и экономически выгодных связей, что приведет к «национальному самоубийству». Также по сообщениям СВР, американцы усилили меры, способствующие изменению внешнеполитического вектора Еревана, в том числе относительно отказа сотрудничать с Россией, ЕАЭС и ОДКБ.

«Для новоизбранного президента США республиканца Дональда Трампа, как для хайроллера большого бизнеса, Армения может быть интересна лишь с точки зрения региона, прилегающего к Ирану. Трамп, с учётом его отношений с израильским лобби, усилит давление на Тегеран, отсюда интерес Госдепа к маленькой Армении. Она может рассматриваться Западом, как аэродром подскока, а не как самостоятельный игрок»,— уверен эксперт

По словам специалиста, Ереван может получить какое-то количество оружия, а также деньги на модернизацию аэродромной инфраструктуры, что сразу же будет замечено в Иране. При таком сценарии Армения тут же лишиться главного регионального союзника, уточнил эксперт, напомнив, что у Тегерана и раньше были разногласия с Ереваном. В первую очередь это касалось желания армян пробить так называемый Зангезурский коридор, экономически невыгодный для Тегерана.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в этом контексте, находится в цугцванге. Он политический самоубийца. Не из-за дилетантизма и недальновидности, а исходя из тупика, в который Пашинян загнал армянский народ и себя. Армянская диаспора США никогда не дорожила мнением народа страны. Их стремление — пилить ассигнования, которые будет выделять американский Госдеп»,— убеждён Ераносян.

Эксперт обратил внимание на то, что касается возможного переключения Армении на другие экономические и энергетические рынки. По его мнению, для России это не несёт большой беды, так как Москва заранее подстраховалась на случай подобного развития событий.

«Россия в этом смысле давно перестраховалась, создав новые геостратегические союзы по всему периметру, включая беспрецедентный договор с Пхеньяном, и вышедшие на новый уровень доверительного партнёрства отношения с Пекином»,— заключил специалист.

Как передавало ИА Регнум, Пашинян 23 февраля объявил о заморозке участия страны в ОДКБ. 12 июня он отметил, что республика выйдет из объединения, когда сочтён нужным. Позже, 18 сентября, премьер-министр заявил о том, что ОДКБ якобы создала угрозы для суверенитета Армении. По его словам, отношения Еревана с организацией находятся близко от точки невозврата.

В тот же день, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что категорически не согласен с тем, что от ОДКБ исходит какая-либо опасность суверенитету Армении. Организация стоит на страже своих членов, и Москва будет терпеливо доводить эту позицию до Еревана.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 19 сентября назвала слова армянского лидера противоречащими здравому смыслу. Если страна не выходит из ОДКБ, то нет смысла говорить об угрозах от этого союза.

2 октября глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о том, что Ереван осторожно подходит к вопросу о возможном выходе из Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и изучает все риски, связанные с этим решением.