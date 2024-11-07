Москва, 7 ноября, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Второй тематический поезд, который был создан совместно с российским движением детей и молодёжи «Движение первых», запустили на Сокольнической линии метро, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

пресс-служба Московского метрополитена

«Сегодня вместе с коллегами из «Движения первых» запускаем второй тематический поезд. Состав будет курсировать на Сокольнической линии в течение полугода», — сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Во время поездки пассажирам расскажут о безопасности в транспорте, цифровой и городской среде. Также будут представлены различные бесплатные проекты. Так, в вагонах появится информация «Академии первых», объединяющей школьников и учёных, Всероссийском чемпионате пилотирования дронов «Пилоты будущего» и Всероссийском проекте «Первая помощь», который призван обучить школьников медицинским навыкам.

Ссылки на перечисленные проекты помогут пассажирам стать частью «Движения первых» и принять участие в интересующих мероприятиях. Кроме того, в тематическом поезде можно будет почитать цитаты известных космонавтов, врачей, писателей, композиторов, а также научных деятелей.

20 июня на Арбатско-Покровской линии московского метро запустили тематический поезд, посвящённый системе среднего профессионального образования столицы. В состав поезда вошли 10 вагонов. Их дизайн содержит информацию о профессиях, которые можно получить в колледжах Москвы.