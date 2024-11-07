Киев, 7 ноября, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Google по запросу Украины удалил со своих карт снимки украинских военных объектов и систем. Об этом 7 ноября сообщил глава Центра противодействия дезинформации, созданного при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, Андрей Коваленко.

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Он уточнил, что компания сделала это четыре дня спустя после того, как снимки появились в сервисе Google Maps.

Коваленко напомнил, что запрос был подан сразу, но Google не мог внести коррективы из-за выходных. За это время снимки разошлись по российским пабликам.

Как передавало ИА Регнум, о том, что расположение военных систем Вооружённых сил Украины (ВСУ) попало на снимки сервиса Google Maps Коваленко сообщил 3 ноября. Он высказал предположение, что утечкой данных могут воспользоваться российские военные.

Позднее он отметил, что представители Google уже сообщили ему о работе над исправлением ситуации.

В пресс-службе Google 5 ноября заявили, что эти спутниковые снимки военных систем ВСУ были сделаны более года назад и взяты из «общедоступных источников». В компании заверили, что ответственно относятся к таким обращениям и поддерживают постоянную связь с украинскими официальными лицами.