Вашингтон, 7 ноября, 2024, 15:12 — ИА Регнум. В Демократической партии США начали «выцарапывать друг другу глаза» и искать виновных в проигрыше Камалы Харрис на президентских выборах, сообщает американское издание Axios.

Global Look Press/Hu Yousong/XinHua Камала Харрис

«Демократы начали выцарапывать друг другу глаза. Пыль ещё не улеглась после выборов 2024 года, а поиски виноватого в слабых результатах Демократической партии уже всерьёз начались», — сказано в публикации.

В материале сказано, что демократы «подавлены и шокированы» итогами президентских выборов в США. Некоторые представители партии собираются воспользоваться этим моментом, чтобы попытаться переопределить партию по своему подобию, отметили журналисты.

Конгрессмен Том Суоцци в интервью изданию заявил, что вместо того, чтобы задаваться вопросом: «Как люди могут голосовать за Дональда Трампа», стоит спросить: «Почему люди голосуют за него?».

«Что он сделал правильно, а что мы сделали неправильно», — сказал демократ от Нью-Йорка.

Сенатор Берни Сандерс заявил, что Демократическая партия бросила рабочий класс. По его словам, партия не может вынести какой-либо урок из этой президентской компании. С подобной критикой также выступили члены конгресса Джамал Боуман и Ро Ханна.

В США 6 ноября завершились выборы президента страны, последние участки закрылись в штате Аляска. Согласно прогнозу Fox News, 277 из 538 выборщиков отдали голоса за Трампа, ещё 226 — за Камалу Харрис. Победителю достаточно набрать 270 голосов.

Политолог Владимир Корнилов в разговоре с ИА Регнум ранее заявил, что кандидат от Демократической партии проиграла выборы президента США, в частности, из-за того, что не запомнилась избирателям на фоне харизматичного и уверенного Трампа, который обещал положить конец всем войнам и сделать Америку снова великой