Москва, 7 ноября, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Группа учёных из России первой в мире подключила мозг крысы к искусственному интеллекту (ИИ) и сняла указанный процесс на видео. О своём исследовании специалисты сообщили журналистам.

Петр Ковалев/ТАСС

Эксперимент проводился биотех-лабораторией Neiry совместно сотрудниками Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ). По словам учёных, ИИ подсказывает животному правильные варианты ответа на любые вопросы.

«Крыса умеет отвечать на любые вопросы с помощью клавиатуры», — заявили в лаборатории, сообщение которой цитирует «РИА Новости».

Нейроинтерфейс, который подключили к крысе по кличке Пифия, направляет электрические импульсы, которые помогают стимулировать особые зоны мозга грызуна. Эти сигналы побуждают животное реагировать на вопросы: у крысы создаются ощущения в определенном месте мозга, когда надо ответить «да» или «нет».

За правильные ответы Пифия получала вознаграждение. Она смогла ответить без ошибок на сотни вопросов, касающихся истории, науки, технологий и других тем. Исследователи считают, что в скором будущем это такие нейроинтерфейсы смогут использовать и люди.

Проект получил название «ИИнтуиция». Проект получил название «Интуиция». Его авторы намерены создать пользовательский продукт, который поможет соединить мозг человека со знаниями всего человечества, а ИИ при этом призван стать помощником.

Как сообщало ИА Регнум, в 2019 году компания Neuralink, основанная американским предпринимателем Илоном Маском, показала работу встроенного в мозг свиньи чипа, который использовался для регистрации мозговых импульсов. В 2021 году организация продемонстрировала ролик с макакой, которая играла в электронный пинг-понг с помощью вживлённого чипа.

В январе 2024 года Маск написал о первом в мире человеке, получившем мозговой чип. В начале августа бизнесмен заявил о втором случае успешного вживления человеку мозгового импланта от Neuralink.