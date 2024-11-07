Анталья, Турция, 7 ноября, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Представителям России передали золотую медаль, завоёванную спортсменом Захаром Петровым на чемпионате мира 2024 года по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщила 7 ноября генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.

Oscar J Barroso/Zuma/TASS Захар Петров

Петрова лишили первого места на дистанции 500 метров за падение из каное у самой финишной черты. В начале октября совет директоров Международной федерации каноэ (ICF) удовлетворил апелляцию российской стороны и присудил каноисту золотую медаль. Награду вручили Исхаковой перед началом выборного конгресса ICF, который проходит в турецкой Анталье.

«После нашего возвращения в Россию мы в торжественной обстановке вручим эту награду ее владельцу», — сказала руководитель федерации гребли ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 49-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходил с 23 по 25 августа в Узбекистане. Петров победил в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 1000 м и в соревнованиях каноэ-четвёрок на дистанции 500 м. Во втором случае его результат — 47,293 секунды — не засчитали из-за опрокидывания каноэ на финише. Первое место присудили молдавскому спортсмену Сергею Тарновскому, пришедшему на 0,019 секунды позже. Российская сторона добилась возвращения победителя на первое место.

Затем четыре сборные тоже подали апелляции, после чего россиянина вновь исключили из списка финишировавших. Позже Совет директоров ICF присудил Петрову вторую золотую медаль.