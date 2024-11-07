Пхукет, Таиланд, 7 ноября, 2024, 14:46 — ИА Регнум. На острове Пхукет в Таиланде толпа трансвеститов избила мужчину. Видео с нападением появилось в Сети.

кадр из видео

Жертвой нападения оказался россиянин ― житель Татарстана, сообщило RT. На кадрах видно, как девять представителей ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) бегут за россиянином, а затем бьют его руками, дамскими сумочками и бутылками.

Причиной конфликта стали насмешки. Прибывший на отдых в азиатскую страну российский турист, проходя по улицам красных фонарей, начал смеяться над трансвеститами. После этого они набросились на него с кулаками. В итоге пострадавший оказался в больнице с синяками.

Когда произошёл инцидент, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, в Турции 22 октября группа неизвестных мужчин напала на российских туристов. Инцидент произошёл в одном из отелей городка Гёчек на юго-западе страны.

Пострадавших доставили в ближайшее медицинское учреждение и оказали им необходимую помощь. Правоохранительные органы Турции начали расследование по факту нападения.

Один из пострадавших рассказал, что он с супругой и друзьями возвращался в пятизвёздочный отель Rixos Premium Gocek. Неподалеку от гостиницы на них набросились нетрезвые молодые люди. Один из нападавших кинул в девушку бутылку, а одному из пострадавших сломали руку. Туристы смогли добраться до отеля, где вызвали скорую помощь и полицию.