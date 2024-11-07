Москва, 7 ноября, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Сессия «Форсайт миров и времен» состоялась на площадке национального центра «Россия» в рамках симпозиума «Создавая будущее». Более 100 специалистов в области фантастики в том или ином ее аспекте в составе рабочих групп исследовали фантастические миры, проектировали возможные пути их развития, создавали ключевые события и героев будущего времени. Организаторами и идейными вдохновителями творческой сессии стали госкорпорация «Росатом» и Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Пресс-служба «Росатома» В Москве прошла сессия «Форсайт миров и времен»

«Многое из того, что нам сегодня кажется абсолютно невероятным, через сто лет станет обыденной реальностью», — подчеркнул исполняющий обязанности директора департамента коммуникаций «Росатома» Андрей Тимонов.

По его словам, писатели-фантасты — одни из немногих, кто может дать нам видение этого будущего. «Я не предлагаю сводить миссию научной фантастики к предсказанию технологических нововведений — это было бы большим упрощением», — добавил Андрей Тимонов. Он подчеркнул, что задача писателей-фантастов — это учить людей мечтать.

Участниками и главными действующими лицами стали писатели-фантасты, ученые, инженеры, изобретатели, конструкторы, дизайнеры, педагоги и другие представители как научного, так и творческого сообществ.

«Наша задача — понять, как будет трансформирована научная фантастика в ХХI веке и в каком виде она придет к веку ХХII», — отметил технокультуролог, директор лаборатории будущего, советник генерального директора АСИ по продвижению новых проектов Иван Карпушкин. Он добавил, что, как и любая другая живая система, меняется, фантастика адаптируется к изменениям.

В Москве прошла сессия «Форсайт миров и времен»

По его мнению, российская фантастика переживает период спада. «Мы хотим приложить все усилия к ее возрождению. Как показывает история, после стагнации зачастую возникает подъём», — подчеркнул он.

Программа трех дней сессии была концептуально разделена на блоки. Первый день был озаглавлен как «Расширение», и одной из важных составляющих стала лекция-исследование «О чем мечтают фантасты глобального юга?». Кандидат исторических наук Владислав Воротников продемонстрировал глубокое исследование научно-фантастической среды стран Азии и Африки, рассказал о нынешнем лидерстве Китая в этой области литературы и представил науку как «новую магию».

Второй день, «Разметка пространства», помог понять механику научной фантастики, посредством лекции известного литературного критика Сергея Шикарёва.

Программа финального дня, «Фокусировка», в том числе содержала лекцию доктора филологических наук, ведущего научного сотрудника, заведующей Отделом новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья ИМЛИ им. А. М. Горького РАН Анастасии Гачевой «Мир будущего: версия русского космизма».

«На «Форсайте миров и времен» мы исследовали восемь фантастических миров, которые основаны на различных произведениях мировой фантастики», — сказал литературный критик и сооснователь премии «Новые горизонты» Сергей Шикарёв. Он отметил, что эксперты построили модели развития этих миров, чтобы увидеть — какие сценарии будущего, и фантастики, и в реальном мире, могут реализоваться.

Пресс-служба «Росатома» В Москве прошла сессия «Форсайт миров и времен»

На протяжении трех дней шла активная работа в группах на темы «Описание миров», «События, угрозы, возможности», «Разметка мира» и другие.

По итогам сессии участники собрали предварительную дорожную карту, а также приняли решение о создании большого научно-фантастического проекта. В планах и выстраивание коммуникаций с медиасообществом с целью популяризировать как новый проект, так и сам жанр как таковой.

Главным итогом трех дней плодотворного креатива на тему научной фантастики стала встреча, знакомство и обсуждение будущего литературного жанра 150 ранее не знакомых друг с другом людей. Объединяет их одно — желание дать толчок к развитию российской научной фантастики.