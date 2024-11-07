Москва, 7 ноября, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Имущество общей стоимостью 700 млн рублей арестовано в рамках уголовного дела о многомиллионном хищении имущественного комплекса Минобороны (МО) России. Об этом сообщили 7 ноября журналистам в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

В деле фигурируют бывший руководитель управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николай Грачёв, бывший конкурсный управляющий принадлежащего МО «Строительного управления Московского региона» Алексей Асташкин, гражданин Евгений Потапов и бизнесмен Сергей Овчинников. Их обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере.

«В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя главного военного следственного управления о наложении ареста на имущество Овчинникова, Грачёва, Асташкина и Потапова на общую сумму более 700 млн рублей», — говорится в сообщении.

Расследование дела продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, Асташкин и Грачёв, по данным следствия, под руководством Овчинникова в 2021 году организовали подложные торги в рамках процедуры банкротства ОАО «Строительное управление Московского региона» и похитили имущественный комплекс в Москве стоимостью 700 млн рублей.

Также была установлена причастность Грачёва, Асташкина и Потапова к хищению имущественного комплекса в Балашихе на сумму свыше 244 млн рублей. Все трое арестованы, Овчинников находится в розыске.