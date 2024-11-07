Вена, 7 ноября, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Австрийским учёным из Инсбрукского университета впервые удалось перемешать сверхтвёрдое тело — экзотическую форму материи, которая существует в ультрахолодных дипольных квантовых газах. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Nature.

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В материале указывается, что сверхтвёрдые тела могут одновременно вести себя как сверхтекучие жидкости и как твёрдые материалы. Данное состояние материи физики предсказали более 50 лет назад.

«Это немного похоже на кота Шредингера, который живой и неживой одновременно. Сверхтвердое тело одновременно твердое и жидкое», — объяснила соавтор исследования Франческа Ферлайно.

Ранее учёным удалось визуализировать кристаллическую структуру «твёрдой» сущности квантовых тел, однако их сверхтекучие свойства оставались неуловимыми. В новом исследовании эксперты объединили теоретические модели с передовыми экспериментами. Это позволило создать вихри в сверхтвёрдых телах.

Для аккуратного вращения сверхтвёрдого тела физики использовали магнитные поля. Данное перемешивание вызвало появление квантовых вихрей, служащих гидродинамическим отпечатком сверхтекучести.

Ранее стало известно, что учёные первыми в мире создали фотонный газ для изучения квантовой оптики. Данное вещество состоит из жидкого света.

Как передавало ИА Регнум, советский учёный Алексей Екимов в октябре 2023 года получил Нобелевскую премию по химии за открытие и синтез квантовых точек. Он подробно описал обнаруженное им явление зависимости квантовых эффектов в цветном стекле.