Токио, 7 ноября, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Nissan Motor Co. из-за сложной ситуации снизит свои производственные мощности в мире на 20%, сократит 9 тыс. рабочих мест и продаст часть доли в Mitsubishi Motors Corp, подтвердила 7 ноября пресс-служба японской компании.

Nicolas Maeterlinck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ранее о предполагаемом снижении мощностей и сокращении рабочих мест Nissan сообщили американские СМИ.

Целью предложенных мер является уменьшение общих и административных расходов, снижение себестоимости продукции и рационализация портфеля активов, сказано в сообщении. Предполагается, что расходы Nissan сократятся почти на 2 млрд долларов в год.

«Столкнувшись с тяжёлой ситуацией, компания принимает срочные меры для улучшения показателей и создания более гибкого и устойчивого бизнеса, способного быстро адаптироваться к рыночным изменениям», — отметила пресс-служба.

Доля Nissan в Mitsubishi Motors Corp составляет чуть более 34%. Компания намерена продать почти треть своего пакета.

Ранее сообщалось, что в первом финансовом полугодии 2024 года операционная прибыль Nissan сократилась в 10 раз, чистая прибыль — в 15 раз. Компания понизила прогноз своей выручки и операционной прибыли.

Как передавало ИА Регнум, в октябре СМИ сообщили, что немецкая компания Volkswagen может впервые в истории закрыть заводы в Германии и сократить десятки тысяч сотрудников. Автопроизводитель надеется, что это поможет компании выйти из кризиса, вызванного в том числе ростом конкуренции с китайскими компаниями и низким спросом на автомобили в Европе, отмечалось в сообщении.

В сентябре в Брюсселе сотни сотрудников автоконцерна Audi вышли на забастовку. Работники выступили против закрытия завода компании в городе. Автопроизводитель ранее сообщил, что после 2025 года в Брюсселе больше не будут собирать автомобили Audi.