Геленджик, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 14:17 — ИА Регнум. В Геленджике от отравления лесными грибами пострадало более 10 человек, трое из которых сейчас в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«У большинства пациентов симптомы почечной и печёночной недостаточности. В их числе беременная женщина и 77-летний пенсионер. Люди думали, что ели рыжики и опята. Оказалось, это их ядовитые двойники. Говорят: пришёл сезон, собрали несколько корзинок в лесу, приготовили, съели. Затем стало хуже», — говорится в сообщении.

Уточняется, что врачи пытаются стабилизировать состояние пострадавших. Отмечено также, что в больницы продолжают обращаться собиратели грибов, ведь сейчас сезон, а часть грибников неопытная.

27 сентября в Петербурге женщина попала в реанимацию, поужинав грибами. По предварительной информации местного издания, женщина съела грибы, среди которых попались ядовитые. Полиция уже начала проверку.

17 сентября ИА Регнум опубликовало статью, где подробно описываются возможные опасности, связанные с употреблением грибов, а также приводятся случаи смерти от отправления ядовитыми или условно съедобными грибами.