Москва, 7 ноября, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сложит свои полномочия 13 ноября. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе организации.

Владимир Гердо/ТАСС Станислав Поздняков

Информация о досрочном прекращении полномочий Позднякова была принята к сведению на очередном заседании исполкома ОКР. Также было объявлено, что с 13 ноября уходит генеральный секретарь комитета Родион Плитухин, с 21 ноября — генеральный директор Владимир Сенглеев.

Функции председателя на Олимпийском собрании 13 декабря будет выполнять вице-президент ОКР Василий Титов. До назначения нового руководителя исполнять обязанности президента ОКР с 22 ноября будет заместитель генерального директора по административно-хозяйственной деятельности ОКР Игорь Степанов.

На Олимпийском собрании состоятся выборы президента комитета, гендиректора, генсекретаря и вице-президентов.

Как передавало ИА Регнум, 15 октября Поздняков объявил, что уходит в отставку. По его словам, в сложившейся ситуации смена лидера и команды в организации необходима для укрепления российского олимпийского движения.

На заседании Совета по развитию физкультуры и спорта 17 октября президент РФ Владимир Путин выразил благодарность Позднякову за проделанную работу. Также глава государства заявил, что в целом поддерживает выдвижение кандидатуры министра спорта России Михаила Дегтярёва на пост главы ОКР. Российский лидер отметил, что деятельность комитета нуждается в коррективах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что деятельность Позднякова за время работы главой ОКР пришлась на кризисный период.