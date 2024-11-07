Москва, 7 ноября, 2024, 13:31 — ИА Регнум. В Турции продолжается строительство атомной электростанции АЭС «Аккую». В реализации проекта участвует российская сторона. При этом в октябре вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Siemens нарушила обязательства контракта по поставкам оборудования для проекта. В связи с этим турецкий министр энергетики Алпарслан Байрактар назвал немецкую компанию ненадежной. ИА Регнум выяснило, как удалось выйти из этой ситуации, а также узнало о перспективах проекта и рисках, которые могут возникнуть при его реализации.

Илья Питалев/РИА Новости

Первая АЭС в Турции

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турецкой Республике. Ее строительство ведется на южном побережье страны, в провинции Мерсин. Предполагается, что она обеспечит электроэнергией более десяти регионов и более 12 млн потребителей, включая объекты гражданской и промышленной инфраструктуры.

Межправительственное соглашение о создании объекта было подписано российской и турецкой сторонами еще в 2010 году. Это крупнейший проект в истории российско-турецкого сотрудничества, строительством занимается госкорпорация «Росатом».

Однако в процессе возведения АЭС не обошлось без трудностей. В начале октября стало известно, что немецкая компания Siemens в этом году нарушила контрактные обязательства по поставкам. Госкорпорация не получила часть оборудования, уточнили ИА Регнум в «Росатоме». Тем не менее недостающие комплектующие удалось закупить в КНР.

«Осознавая важность соблюдения графика строительства, мы приняли решение о замене поставщика, заказав в январе 2024 года это оборудование в Китае. Этот пример демонстрирует, что технические препятствия преодолимы. Сейчас осуществляется монтаж китайского оборудования, все системы и элементы блока 1 приводятся в состояние эксплуатационной готовности, выполняется проверка их соответствия установленным в проекте критериям и характеристикам», — объяснили в «Росатоме».

В настоящее время корпорация находится на финальном этапе подготовки к началу пусковых операций первого блока АЭС «Аккую». Основные силы и ресурсы сосредоточены на объектах первого пускового комплекса, отметили в компании. Планируется обеспечить готовность резервных дизельных электростанций, провести гидроиспытания первого и второго контуров реакторной установки, выполнить загрузку имитаторов тепловыделяющих сборок в активную зону реактора и приступить к этапу «Холодно-горячая обкатка оборудования».

Параллельно с пуско-наладочными операциями на блоке 1 продолжаются работы по доставке компонентов оборудования для других энергоблоков, добавили в «Росатоме». Самой значимой операцией станет доставка на площадку АЭС «Аккую» корпуса реактора для блока 4, подчеркнули в госкорпорации.

Кроме того, в 2025 году ожидается завершение строительства морских гидротехнических сооружений АЭС «Аккую», среди которых в том числе — защитные дамбы, берегозащитное сооружение, водосбросное сооружение, рыбозащитное сооружение и другое.

Риски и перспективы

Россия является мировым технологическим лидером в атомной отрасли, а «Аккую» — это уникальный для мировой атомной энергетики проект, реализуемый по схеме build-own-operate («строй — владей — управляй»), рассказал ИА Регнум замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев.

«Проект является драйвером развития российско-турецкого энергетического сотрудничества, а также расширения сферы российского технологического влияния. Такого рода проекты являются залогом долгосрочного международного энергетического сотрудничества. И Россия, и Турция возлагают большие надежды на «Аккую», — уточнил он.

Атомная электростанция поможет Турции сделать несколько шагов вперед на пути обеспечения национальной энергобезопасности и достижения целей по углеродной нейтральности в рамках международной климатической повестки, считает эксперт. Планируется, что после ввода в эксплуатацию к 2028 году всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 мегаватт каждый станция будет вырабатывать около 35 млрд киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности страны в электроэнергии. Это важно для растущего рынка Турции, подчеркнул Гулиев.

К тому же проект по сооружению АЭС «Аккую» обеспечивает загрузку производственных мощностей «Росатома» на территории России, объяснили в корпорации. Основное оборудование изготавливается на российских предприятиях госкорпорации, которые производили и продолжают производить оборудование для энергоблоков, работающих в РФ. Заказы на разработку и производство материалов и комплектующих оборудования для проекта также обеспечивают загрузку российских предприятий смежных отраслей — поставщиков машиностроительного дивизиона «Росатома».

Вместе с тем заключаемые для достижения целей проектов сооружения АЭС контракты являются импульсом для роста заказов по всей технологической цепочке, обеспечивая рост выручки в смежных с атомной промышленностью отраслях и загрузку рабочих мест, исчисляемую десятками тысяч высококвалифицированных рабочих и специалистов по всей России, объяснили в российском холдинге. Атомщики обратили внимание на то, что одно рабочее место на проектах корпорации по сооружению современных АЭС большой мощности обеспечивает условия для создания в среднем до 10 рабочих мест в смежных отраслях.

Однако существуют и спорные моменты вокруг проекта. Например, возврат инвестиций для госкорпорации может оказаться непростым, предположил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Эксперт напомнил ИА Регнум, что «Росатом» не только строит АЭС, он же в дальнейшем будет и эксплуатировать, и возвращать инвестиции за счет продажи электроэнергии на турецком рынке. И в этом случае возникает вопрос, действительно ли Турция будет согласна на рост тарифов так, чтобы корпорация получала достаточно денег за продаваемую электроэнергию, и в целом будет ли спрос на электроэнергию достаточным для того, чтобы «Росатом» в установленные сроки вернул бы свои инвестиции. По словам аналитика, Турция — сложный переговорщик и партнер. Кроме того, «Росатом» строит станцию на российский кредит, в связи с чем важно вернуть инвестиции.

«Еще один пункт критики — это то, что мы строим атомную станцию в стране, куда поставляем газ. И получается, что атомная энергетика вытеснит газовую энергетику, газовую генерацию. И спрос в том числе на российский газ может снизиться. Это тоже риск, потому что мы уже являемся крупнейшим поставщиком газа в Турцию», — сказал Юшков.

Даже если российское предложение по газу будет наиболее выгодным, то нет гарантии, что Анкара выберет именно его, считает эксперт. Аналогичной критике «Росатом» подвергался, когда строил атомную станцию в Белоруссии. Но в этой ситуации получается, что может возникнуть конкуренция разных российских корпораций на внешних рынках. Такая проблема может коснуться «Газпрома», и, как считает эксперт, целесообразность такой конкуренции можно поставить под вопрос.

Дальнейшее партнерство

От совместного с Россией строительства второй атомной электростанции в Турции выиграют обе стороны, выразил мнение в начале ноября глава российского МИД Сергей Лавров.

При этом в «Росатоме» внимательно следят за формированием и реализацией энергетической стратегии Турции и приветствуют планы по расширению атомных энергетических мощностей, отметили в российском холдинге. Там напомнили, что к 2035 году в республике планируется выйти на совокупную мощность атомной энергетики в 7,2 гигаватта. Чтобы эти планы могли воплотиться в жизнь в обозначенный срок, турецкой стороне необходимо в ближайшее время принять решение по сооружению второй АЭС. В госкорпорации считают, что с учетом поставленной цели в 7,2 ГВт к 2035 году сроки уже сейчас очень сжаты.

Обсуждение возможностей возведения второй в Турции АЭС в Синопе по российскому проекту продолжается, заверили в «Росатоме», подчеркнув, что находятся в диалоге с турецкой стороной.