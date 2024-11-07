Москва, 7 ноября, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Система подтверждения навыков IT-специалистов разрабатывается в России на базе портала «Госуслуги», сообщили журналистам источники на телекоммуникационном рынке и в крупной IT-компании.

Информацию об этом 7 ноября привёл «Коммерсантъ». Работу в указанном направлении ведёт Минцифры РФ.

По данным журналистов, ведомство разрабатывает подходы к этой системе вместе с бизнесом. При этом министерству удалось получить отклик только от рекрутинговой платформы HeadHunter.

В представительстве Минцифры уточнили, что ведомство готово рассмотреть и другие предложения. Журналисты отметили, что схожая инициатива ведомства обсуждалась с HeadHunter в прошлому году.

Тогда планировалась создать площадку по сбору сведений о состоянии рынка труда в IT-секторе и системы подтверждения навыков специалистов из этой сферы.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Минцифры обнародовало информацию, согласно которой в Россию вернулись две трети IT-специалистов, выехавших из страны в 2022 году. По данным министерства, за прошлый год, напротив, количество специалистов в этой сфере выросло на 13% и составило 857 тыс. человек. Также на 13% увеличилась средняя зарплата по ИТ-отрасли в 2023 году.

Также, по сведениям ведомства, специалисты из этой сферы активно пользуются мерами поддержки, в том числе IT-ипотекой.