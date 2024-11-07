Москва, 7 ноября, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Выступление президента России Владимира Путина на ежегодной пленарной сессии клуба «Валдай» будет традиционно носить мировоззренческий характер, заявил 7 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин

«Обычно выступление главы государства на Валдайском форуме носит концептуальный характер, мировоззренческий. Так будет и на этот раз. Будет очень интересное выступление, глубокое», — сказал Песков журналистам

6 ноября ИА Регнум передавало, что темами заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» станут всеобщая безопасность и возможности для развития. Заседание состоится 7 ноября в Сочи.

Полностью его тема звучит так: «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». Путин по традиции проводит встречу с участниками клуба и выступает с речью на заседании

Юбилейное, 20-е заседание Валдайского клуба прошло в октябре 2023 года. Глава государства после своего выступления в течение почти четырёх часов говорил с присутствующими на заседании.

В ходе своей речи Владимир Путин озвучил главные цели России в многополярном мире, отметив, что будущее можно построить только своими руками. Президент также затронул темы конфликта на Украине и ситуации в Нагорном Карабахе.