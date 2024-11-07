Уфа, 7 ноября, 2024, 13:10 — ИА Регнум. АНК «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») выпустила новое мобильное приложение и усовершенствовала программу лояльности для клиентов своей розничной сети АЗС.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Башнефть» запустила новое мобильное приложение для клиентов сети АЗС

В мобильном приложении «Башнефть АЗС» можно пользоваться виртуальной картой программы лояльности с экрана, совершая покупки на АЗС «Башнефть». В личном кабинете доступен баланс бонусного счета и выписка по операциям. Также в приложении можно узнать информацию о специальных предложениях и получить поддержку в чат-боте. Кроме того, в приложение встроена карта АЗС, где можно построить маршрут до ближайшей автозаправочной станции «Башнефть» и добавить любимые АЗС в избранное, поставить им оценку или отправить отзыв.

Программа лояльности «Башнефти» также обновилась в визуальной составляющей. Основным элементом дизайна пластиковых карт и мобильного приложения стал зеленый «разрешающий» сигнал светофора. Новое название программы лояльности — «Зеленый свет», новый слоган — «Прямая дорога к премиям». Условия участия для клиентов в программе не изменились.

Программа лояльности для физических лиц на АЗС «Башнефть» действует с 2015 года. Сегодня у программы более 1,35 млн активных участников в год. Пластиковая карта лояльности со старым дизайном также продолжает работать, можно по-прежнему совершать покупки с ее использованием.