Москва, 7 ноября, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Запад поставлен перед выбором, продолжать ли уничтожение народа Украины или же начать договариваться, заявил 7 ноября секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу

Ситуация на театре боевых действий складывается не в пользу киевского режима, подчеркнул Шойгу на заседании секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве.

«Сейчас, когда ситуация на театре боевых действий складывается не в пользу киевского режима, Запад поставлен перед выбором: продолжать его финансирование и уничтожение украинского населения или признать сложившиеся реалии и начать договариваться», — сказал секретарь Совбеза.

Как передавало ИА Регнум, ранее 7 ноября обозреватели американского журнала Foreign Policy в своей публикации отметили: руководители стран НАТО и чиновники ЕС сходятся во мнении, что киевский режим постепенно проигрывает в украинском конфликте. Победа Дональда Трампа на выборах президента США усиливает опасения западных политиков, отметили авторы.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.

Москва готова идти на разумные компромиссы с Киевом, но на основании реалий, сложившихся на земле, никаких «разменов» не будет, отметил Путин 25 октября. Говорить о том, насколько велики шансы на мирное урегулирование, нецелесообразно, поскольку Киев уже много раз отказывался от переговоров, подчеркнул президент.