Москва, 7 ноября, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, останется под домашним арестом согласно решению Троицкого суда Москвы. Такое постановление вынес 7 ноября Московский городской суд.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Валерия Чекалина

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу защитников — без удовлетворения», — приводит слова судьи ТАСС.

Чекалиной на заседании не было. Согласно решению Троицкого суда, она находится под домашним арестом в подмосковной Истре.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября Лерчек расплакалась в зале суда, где ей избрали меру пресечения по делу об отмывании 250 млн рублей. Блогер пожаловалась, что разведена, воспитывает троих детей и не знает, на какие деньги их содержать.

Троицкий районный суд Москвы в тот же день отправил под домашний арест до 26 ноября бывшего мужа Лерчек Артёма Чекалина. Прокуратура Москвы 3 октября сообщила, что Чекалиным грозит до десяти лет лишения свободы по обвинению в незаконном выводе валюты по подложным документам.

О возбуждении уголовного дела стало известно 2 октября. Артёма Чекалина доставили на допрос в отделение полиции, а Лерчек находилась дома, где шёл обыск. Расследование касается оплаты марафонов, которую Чекалины проводили через банк в Дубае. В частности, сообщалось, что в деле фигурирует одно ИП, зарегистрированное на Лерчек, и второе — на её экс-супруга.

Чекалины уже становились фигурантами уголовного дела. В марте пару обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере 311 млн рублей.