Москва, 7 ноября, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Роскомнадзор рекомендовал пользователям отказаться от услуг сервиса CDN американской компании CloudFlare, поскольку расширение, которое используется там по умолчанию, блокируется на территории РФ из-за нарушения законодательства.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Рекомендуем владельцам информационных ресурсов отключить расширение TLS ECH или, что правильнее, использовать отечественные CDN-сервисы, которые обеспечивают надёжное и безопасное функционирование ресурсов», — сказано на сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.

В сообщении сказано, что CloudFlare в октябре включила на своих сервисах применение по умолчанию расширения Encrypted Client Hello, которое служит средством для обхода ограничений доступа к запрещённым в России данным.

Владельцам интернет-ресурсов рекомендовали либо отключить указанное расширение, либо использовать российские CDN-сервисы, которые обеспечивают безопасное функционирование ресурсов и защиту от хакерских атак.

Ранее ИА Регнум передавало, что Роскомнадзор заблокировал 197 VPN-сервисов в 2024 году. Как сообщил директор ЦМУ ССОП ведомства Сергей Хуторцев, в 2024 году количество фишинговых атак в России выросло на 425%. Всего в текущем году было заблокировано более 22 тыс. фишинговых сайтов.

С 1 марта Роскомнадзор наделён правом ограничения информации, рекламирующей средства обхода блокировок, такие как VPN-сервисы или прокси-серверы. Соответствующий приказ будет действовать до 1 сентября 2029 года.