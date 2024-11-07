Москва, 7 ноября, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Вирус Коксаки является разновидностью самых распространённых вирусов, которые давно известны в России, и подобные вспышки наблюдаются почти каждый год в период окончания тёплого времени года, но заболевание протекает в основном в лёгкой форме. Ситуация всегда находится на контроле специальных служб, рассказал вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн корреспонденту ИА Регнум.

Павел Кононов/РИА Новости

В пресс-службе Роспотребнадзора в понедельник, 4 ноября, сообщили о том, что взяли на контроль ситуацию с выявлением в России вируса Коксаки.

Вирус Коксаки — это разновидность энтеровирусов, и в России практически каждый год бывают вспышки этой группы, заявил эксперт.

«Каждый год мы с этим сталкиваемся. Но больших эпидемий обычно не бывает. В России в год бывает порядка 10-12 тыс. заболевших. Как правило, почти без летального исхода. Эпидемиологические службы проявляют к этому интерес, потому что с этим нужно бороться, стараться уменьшить количество таких заболеваний, но какой-то общенациональной трагедии здесь нет»,— уточнил врач.

Вирусом Коксаки в основном болеют дети, но иногда и взрослые могут перенести эту болезнь на ногах, не заметив того, что они являются переносчиком вируса, отметил Альтштейн. Он подчеркнул, что, когда состояние здоровья значительно ухудшается, следует обратиться за помощью к профессионалам, а не искать варианты лечения в интернете.

«Специфического лечения нет. Но применяются те лекарства, которые обычно принимают при обычных простудах. Но думаю, что не следует никому заниматься самолечением. Если ситуация кажется опасной, температура нарастает, надо вызывать врача. Если заболевание протекает легко, то без всякого лечения, за 2-4 дня оно проходит, ничего особенного не нужно», — рассказал эксперт.

Вакцины от вируса Коксаки не существует, так как это не очень распространённая болезнь, которая не ведёт к летальному исходу, и сделать такую вакцину сложно, потому что существует огромное количество видов у этого вируса, да и в целом это не та инфекция, которая поддаётся вакцинопрофилактике, уточнил врач. Он также вспомнил случай из-за рубежа, когда люди обсуждали вопрос создания вакцины для похожего типа вирусов.

«Существуют ещё риновирусы, которые тоже входят в этот род. На электронном микроскопе их не отличить от вируса Коксаки, и их примерно 150 разных видов. В Великобритании было голосование среди жителей, делать вакцину против риновирусов или нет. Люди решили, что они будут болеть насморком, небольшой простудой, вакцины не надо», — подытожил Альтштейн.

О том, откуда вирус Коксаки приходит и в какие периоды, рассказал доктор медицинских наук, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в разговоре с ИА Регнум.

«Сейчас все продолжают возвращаться с каникул. У всех, кто с юга едет, так или иначе, какое-нибудь заболевание есть. Вплоть до кишечных проявлений, вплоть до проявлений центральной нервной системы, появления различных высыпаний на коже. Многие инфекционные заболевания начинаются одинаково, но протекают по-разному. Коксаки — это вирус сезонный, который проявляется в конце тёплого времени года, в конце каникул, когда люди возвращаются с юга — как нашего, так и зарубежного. Встречается Коксаки в основном в тёплых широтах. В том числе на нашем черноморское побережье, на Кавказе»,— объяснил инфекционист.

4 ноября о том, как проявляется вирус Коксаки, рассказал вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе ИА Регнум. Он отметил, что этот вирус передается оральным путем, но чаще воздушно-капельным, а наибольшую опасность вирус представляет для детей.