Вашингтон, 7 ноября, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Nissan может уволить около 9 тыс. сотрудников и сократить выпуск продукции на 20% из-за падения продаж на фоне конкуренции с США и Китаем, сообщает американское издание Bloomberg.

AFLO/Global Look Press

«Компания Nissan Motor Co. сократила прогноз годовой прибыли и объявила о планах по сокращению около 9 тыс. рабочих мест по всему миру, чтобы противостоять снижению продаж на основных рынках. Проблемы Nissan связаны с жёсткой конкуренцией со стороны Tesla Inc. и китайских брендов электромобилей, таких как BYD Co», — указано в публикации.

Уточняется, что компания уже снизила прогноз по прибыли на 2025 финансовый год с 3,25 млрд долларов до 975 млн. Помимо этого, производитель намерен продать 10% акций Mitsubishi Motors, уменьшив свою долю с нынешних 34%.

Также отмечается, что японский автопроизводитель уже около восьми месяцев реализует трёхлетний план модернизации, призванный оживить бизнес, однако теперь стратегия будет пересмотрена.

Как передавало ИА Регнум, 31 октября немецкий автоконцерн Volkswagen в ответ на требование профсоюза повысить зарплаты работникам, наоборот, предложил снизить их на 10%. Volkswagen заявил, что не в состоянии удовлетворить эти требования из-за исключительной экономической ситуации в автомобильной промышленности.

Ранее компания Volkswagen запланировала масштабное сокращение сотрудников, что также спровоцировало забастовки. Под сокращение попал завод в Ворсте (Брюссельского столичного региона), приобретением которого заинтересовалась китайская автомобильная компания NIO.