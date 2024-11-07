Мюнхен, Германия, 7 ноября, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Болельщик «Баварии» умер после того, как почувствовал недомогание во время матча Лиги чемпионов между мюнхенским клубом и лиссабонской «Бенфикой» на стадионе «Альянц Арена». Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба «Баварии».

Philipp Kresnik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мужчина почувствовал себя плохо на трибуне в самом начале встречи. К нему сразу же направилась бригада медиков для оказания первой помощи. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь болельщику не удалось. Он умер по дороге в медучреждение.

«Примерно через час после финального свистка мы получили печальное известие о том, что болельщик скончался по дороге в больницу. «Бавария» скорбит вместе с родственниками болельщика», ― говорится в сообщении клуба.

В знак солидарности остальные фанаты «Баварии» прекратили активную поддержку команды до окончания матча.

Матч Лиги чемпионов между «Баварией» и лиссабонской «Бенфикой» состоялся 6 ноября. Встреча завершилась со счётом 1:0.

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