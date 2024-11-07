ДНР, 7 ноября, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбросили на позиции российских разведчиков на кураховском направлении (ДНР) ёмкость с газом. Об этом рассказал командир разведроты с позывным Кирей.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Прилетела ёмкость с газом. Мы предприняли все необходимые меры, отошли. Газ ветром унесло в противоположную сторону», — приводит его слова «РИА Новости».

По мнению командира, противник пытается использовать в борьбе с российскими силами все возможные методы, в том числе запрещённые.

7 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что киевский режим готовит провокации, чтобы в дальнейшем обвинить Россию в применении отравляющих веществ в зоне спецоперации.

Также начальник войск РХБЗ доложил, что российская сторона в августе 2024 года выявила факты скрытного применения Украиной химического оружия под видом дымовых снарядов.

6 ноября ИА Регнум передавало, что в районе города Курахово российские бойцы ведут активные наступательные действия. Освобождение этого населённого пункта позволит ВС РФ продвинуться дальше на запад, в направлении Богатыря и Великой Новосёлки.