Москва, 7 ноября, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Бесплатный курс для геймеров от Школы авторов VK и VK Play стартовал 7 ноября, сообщили в пресс-службе.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Программа рассчитана на авторов сообществ «ВКонтакте», относящихся к тематике «гейминг». Выпускники курса смогут создавать, продвигать и монетизировать контент на тематику игр. Экспертом выступил руководитель отдела SMM&Media VK Play Александр Егоров. За его плечами 10-летний опыт управления гейминговыми сообществами и видеоигровыми проектами. Помимо этого, в разработке программы обучения принимали участие активные игровые авторы платформ VK. Среди них — создатели пабликов «ВКонтакте» «Всё о Minecraft», «Лига Легенд от Зака», Dead by Daylight и блогер Роман FoRTuNa Дорогавцев, а также автор канала в «Дзене» и сообщества Fallout «ВКонтакте».

Лучшие студенты курса пройдут бонусный урок с автором паблика игры «Песнь Копья» Петром Костенко и блогером Евгеном Бро.

Образовательная программа «Нажми на Play: курс для админов игровых сообществ» рассчитана как на опытных, так и на начинающих авторов и разработчиков, имеющих или только планирующих создать сообщество, отметили в пресс-службе VK. За время обучения студенты разработают цепляющие контент-стратегии и научатся качественно освещать игровые проекты для своей аудитории.

В рамках курса Александр Егоров поможет авторам разобраться с видами монетизации и научит их анализировать метрики сообщества. Студенты поймут, как использовать стримы, клипы, конкурсы и коллаборации с другими авторами для привлечения новых подписчиков и удержания их интереса. Особое внимание в программе отведено разработке уникального стиля, который поможет авторам выделиться в сфере гейминга.

Зрители спецвыпуска узнают, с какими вызовами сталкиваются крупные игровые блогеры, как выстроить активное комьюнити и развить личный бренд в гейм-индустрии. Эксперты также поделятся со студентами личным опытом ведения игрового сообщества «ВКонтакте» и ответят на их вопросы.

«Сейчас на сферу гейминга приходится значительная часть пользовательского внимания. По нашим данным, аудитория гейминговых сообществ «ВКонтакте» превышает 37,5 млн пользователей. Из них порядка 70% — молодые люди. С ростом интереса к геймингу мы видим запрос на помощь в продвижении игровых пабликов. Надеемся, что наш курс поможет игровым блогерам получить практические навыки ведения сообществ и научит эффективно продвигаться в своей сфере», — рассказала директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.

Школа авторов VK была запущена в мае 2023 года. Проект призван помочь блогерам и авторам познакомиться с основными принципами работы с контентом, повысить его качество и увеличить показатели вовлеченности аудитории.

5 ноября ИА Регнум сообщало, что VK, МФТИ и МГТУ имени Н. Э. Баумана открыли регистрацию учащихся 8–11-х классов на олимпиаду по программированию «Технокубок». Победители и призёры олимпиады смогут поступить в вуз без экзаменов или получить 100 баллов за ЕГЭ по профильной информатике. Олимпиада состоит из двух этапов — отборочного и заключительного. Отборочные раунды пройдут 17 ноября, 8 декабря и 22 декабря.