Москва, 7 ноября, 2024, 11:50 — ИА Регнум. После вступления в должность президента США Дональд Трамп начнёт деэскалацию украинского конфликта и ужесточит миграционную политику, заявила глава сектора внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлёва.

Zuma/TASS Дональд Трамп

«Прежде всего он ужесточит миграционную политику. Возможно, Республиканская партия примет довольно радикальный закон в этом направлении. Кроме того, Трамп, скорее всего, переложит финансирование Украины на союзников по НАТО. В долгосрочной перспективе это приведёт к деэскалации», — отметила она в беседе с «РИА Новости».

Американист уточнила, что второй президентский срок пройдёт для Трампа легче, так как позиции в парламенте стали более выгодными, однако политику всё равно не удастся «пробить потолок».

По её словам, новый президент США попробует заморозить украинский конфликт и переключит фокус внешнеполитического внимания Штатов на Ближний Восток и Китай.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября Трамп заявил сторонникам о своём намерении не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно заявлял, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа. 7 июля он также отметил, что он единственный из кандидатов в президенты США, кто может предотвратить начало третьей мировой войны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в ходе предвыборной кампании в США звучали заявления о мирных устремлениях на международной арене, но Россия будет делать выводы о новом президенте США после первых конкретных шагов, потому что действия политиков могут расходиться с их предвыборными обещаниями.