Москва, 7 ноября, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Московская биржа начнёт основные торги на фондовом рынке в 12:10 по московскому времени, сообщили 7 ноября представители этой торговой площадки.

Известия/Александр Казаков

При этом аукцион открытия будет запущен в 12.00 мск.

«Торги на фондовом рынке начнутся в 12:00 мск с аукциона открытия, в 12:10 [мск] — старт основных торгов», — говорится в сообщении на сайте площадки.

Представители Мосбиржи напомнили, что ранее было принято решение перенести начало торгов по причине ошибки в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка. Отмечается, что проблема устранена.

Кроме того, в сообщении сказано, что для подключение участников к торгово-клиринговой система будет доступно с 11:45 мск.

Как сообщало ИА Регнум, в середине августа Мосбиржа приостанавливала торги в связи с выявлением программной ошибки. Проблема заключалась в неверной работе памяти на отдельных серверах доступа.

12 июня власти США ввели новые пакеты антироссийских и антикитайских санкций. В перечне подсанкционных организаций оказались Московская биржа и её дочерние компании.