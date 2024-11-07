Варшава, 7 ноября, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отверг идею об уничтожении польскими военными ракет над Украиной. Об этом он заявил в эфире радиостанции RadioZet.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Нет», — ответил Косиняк-Камыш на вопрос о том, должна ли Польша помогать украинским военным сбивать российские ракеты.

Ранее американское издание The Hill сообщило о просьбе членов палаты представителей к президенту Джо Байдену, касающейся противовоздушной обороны. Конгрессмены предложили разрешить Польше сбивать российские ракеты над украинской территорией и акцентировали внимание на угрозе появления ракет в польском воздушном пространстве.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал долгом польских властей уничтожение ракет над Украиной. По его словам, Варшава должна обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на угрозу того, что перехват российских ракет втянет НАТО в прямой военный конфликт с Россией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Сикорского, подчеркнула, что Польша разжигает украинский конфликт, поскольку видит западные территории Украины в своём составе.

В начале октября заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что уничтожение российских ракет над Украиной силами Запада повлекло бы вовлечение США в вооружённый конфликт.