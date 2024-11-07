Москва, 7 ноября, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Владимира Уйбу, покинувшего пост главы Республики Коми, назначили первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России. Об этом сообщили 7 ноября в пресс-службе главы региона.

Кирилл Зыков/Фотохост-агентство РИА Новости Владимир Уйба

«Указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин», — сообщил представитель пресс-службы ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября Уйба объявил, что уходит с поста главы Коми, так как президент доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне. Он поблагодарил Путина за доверие и подчеркнул, что предложение стало для него новым вызовом и новой ответственностью. Республикой Уйба руководил с 2020 года.

В тот же день Путин в ходе рабочей встречи в Кремле предложил главе Еврейской автономной области (ЕАО) Ростиславу Гольдштейну, работавшему в Коми с начала 1990-х годов, временно возглавить республику. Гольдштейн ответил, что принимает предложение «с гордостью и честью».

Занять пост врио главы ЕАО Путин попросил главу управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества», руководителя программы «Время героев» Марию Костюк, она ответила согласием.

4 ноября Путин назначил участника программы «Время героев», экс-мэра Краснодара, ветерана СВО Евгения Первышова врио губернатора Тамбовской области. Ранее назначения на ответственные должности получили и другие участники программы, в том числе Герои России Игорь Юргин, Роман Кулаков и Владимир Сайбель. Бывший председатель Народного совета ДНР Артём Жога назначен полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе, а Герой России Артур Орлов — руководителем «Движения первых». Сенатором РФ стал Алексей Кондратьев, спикером городской думы Нижнего Новгорода — Евгений Чинцов, первым заместителем главы Ставрополя — Заур Гурциев. Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай возглавил Алексей Суразов, а научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара» — Константин Яшин.