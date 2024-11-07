Вашингтон, 7 ноября, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Члены Североатлантического альянса (НАТО) и европейские чиновники в сфере безопасности сходятся во мнении, что киевский режим постепенно проигрывает в украинском конфликте, пишет американский журнал Foreign Policy.

ИА Регнум

«Источники в НАТО и западные чиновники в сфер безопасности почти повсеместно сходятся во мнении, что Украина медленно проигрывает войну и что эта зима будет иметь важное значение», — говорится в публикации.

Уточняется, что победа на выборах президента США Дональда Трампа лишь усилила обеспокоенность членов альянса из-за его ранних заявлений по поводу данного конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября Трамп заявил сторонникам о своём намерении не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно заявлял, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа. 7 июля он также отметил, что он единственный из кандидатов в президенты США, кто может предотвратить начало третьей мировой войны.

В этот же день генсек НАТО Марк Рютте поздравил нового президента США с победой и выразил надежду, что вместе с Трампом НАТО сумеет восстановить «мир через силу».