Москва, 7 ноября, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Госдепартамент США активизировал работу прозападных структур гражданского общества в Армении для переориентации республики на Запад, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

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«В Госдепартаменте США заметно ускорили работу над комплексом мер по стимулированию активности прозападных структур гражданского общества в Армении. В Вашингтоне считают важным усилить «направляющее воздействие» на армянскую политэлиту с целью побудить Ереван, не­взирая на неизбежные трудности, ускорить процесс оконча­тельной переориентации на прозападный формат развития», — говорится в сообщении.

Уточняется, что достичь такого результата в Госдепе планируют по схемам, опробованным на Украине и в Молдавии. Согласно публикации, американцы планируют расширить присутствие иностранных советников в государственном аппарате Армении, чтобы более эффективно корректировать работу правительства в интересах Запада.

Отмечается, что Вашингтон намерен развернуть полноценную информационно-пропагандистскую кампанию для укоренения антироссийских ценностей в Армении. В материале говорится, что в этой кампании будет предусмотрена и дискредитация перспектив со­трудничества Еревана с Россией, ЕАЭС и ОДКБ.

«Ради достижения «высокой цели» приобщения к возглавляемому США так называемому цивилизованному сообществу армянский народ, как считают в Вашингтоне, должен будет заплатить отказом от собственных традиций, национальных общественных устоев и отвечающих интересам Армении стабильных торгово-экономических связей со своими ближайшими партнёрами», — также пишется в сообщении.

Согласно публикации СВР, таким образом Вашингтон настойчиво толкает Армению к национальному «самоубийству».

Как передавало ИА Регнум, 9 июля СВР России заявила, что в США разработали масштабную информационную кампанию по дискредитации правящей партии «Грузинская мечта». Президент Грузии Саломе Зурабишвили по этому плану должна обвинить правительство в «деградации» процесса переговоров по вступлению Грузии в ЕС и предупредить о «катастрофических последствиях» сближения с Россией. Планируется, что в стране произойдёт новая цветная революция, отмечала СВР.