Елизово, Камчатский край, 7 ноября, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Реконструкция очистных сооружений Елизово выполнена на 90%. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов после посещения объекта. На станции ведутся пусконаладочные работы.

Официальная страница губернатора Камчатского края Владимира Солодова

«Исторически сложилось так, что все стоки в городе Елизово шли в реку Авачу, на поля и в овраги, нанося существенный вред экологии», — отметил Владимир Солодов.

Он подчеркнул, что ситуацию нужно срочно исправлять, поэтому реконструкция очистных сооружений КОС-29 — важнейшее решение.

«Работы на объекте практически завершены, — заявил глава региона. — Со следующего года все стоки будут здесь обработаны до состояния, соответствующего рыбохозяйственным характеристикам».

КОС-29 — ключевые очистные сооружения в системе канализования города Елизово. В результате реконструкции мощность очистной станции увеличится вдвое — с 450 кубических метров в сутки до тысячи. Реконструкция объекта ведется с 2022 года.